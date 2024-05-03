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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقجع يكشف أسرار تطور الكرة المغربية ودور هاني أبوريدة في إنجازات الأسود

صدى البلد

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو تنفيذية الفيفا النقاب عن أسباب تطور الكرة المغربية تحت ولايته في السنوات الأخيرة.

وقال فوزي لقجع عبر برنامج لقاء خاص المذاع عبر تلفزيون وراديو أون سبورت مع الإعلامي محمد الليثي : في كل الأوقات هدفنا واضح هو تطوير كافة ملفات الكرة المغربية في الجميع وليس فقط المنتخب المغربي الحائز على المركز الرابع لبطولة كأس العالم.

وأضاف فوزي لقجع : من يتابع التطوير يجد أن المغرب قدمت 4 منتخبات في بطولات كأس العالم خلال عام واحد مثل الإناث والصالات والناشئين بجانب المنتخب الأول ولن يكون هناك تركيزا وحيدا على المنتخب الأول فقط.

وتابع فوزي لقجع: التطور أيضا شمل الأندية وشاهدنا سوبر إفريقي يجمع بين الوداد ونهضة البركان وعودة قوية للأندية المغربية في المنافسة على الألقاب الكبرى مثل دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وما كان يزعجنا هو المدد الزمنية الطويلة التي كانت تدور بين مشاركة المنتخب في بطولات كأس العالم أو المناسبات الكبرى، وعلى سبيل المثال تأهلنا في مونديال 2018 بعد غياب 20 عاما وهذا أمر كان يشغل بالنا وهدفنا من التطوير.

وواصل فوزي لقجع: فيما يخص منتخب المغرب وخروجه من الدور ثمن النهائي لأمم إفريقيا الأخيرة فهناك تأخر حدث لدى اللاعبين للخروج من الأجواء المونديالية بعد حصد رابع العالم ولم يكن الدخول الذهني جيدا في الأجواء الإفريقية وهو العامل الأول في عدم تحقيق اللقب القاري.

وأكد فوزي لقجع: المنتخب المغربي في الحقيقة يملك حاليا مجموعة رائعة من اللاعبين على صعيد القارة والعالم، وطلبت يوما ما من هاني أبوريدة صاحب التجارب الكبيرة الاستفادة من خبراته في ظل حصوله على العديد من البطولات ونحن نعمل على كيفية استغلال الكفاءات الفنية للاعبين من أجل تحقيق مستقبل أفضل .

وشدد فوزي لقجع على أن غياب الوداد الذي يشغل بال الجماهير في بطولة دوري ابطال إفريقيا الموسم المقبل أو خروجه من الدور ثمن النهائي في الموسم الجاري يمثل دليلا على المكانة التي أصبحت عليها وتستحقها الكرة المغربية في الوقت الحالي.

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