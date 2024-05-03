صحيفة أمريكية: مشاكل في إنتاج طائرات بوينج بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 أن شركة بوينج الأمريكية تواجه صعوبات في إنتاج طائرات جديدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

أشارت الصحيفة إلى أن ذلك أدى إلى أنه على الرغم من أن حجم الإمدادات التي نفذتها قدرات الولايات المتحدة وبريطانيا في البداية كان يلبي الطلب، إلا أنه بعد ذلك لم يعد من الممكن تلبية متطلبات الشركة بالحجم الحالي للمنتجات التي يتم إنشاؤها.

لفت الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كالهون، إلى أن مشكلة المبادلات الحرارية ليست الوحيدة، على سبيل المثال، تعاني الشركة من نقص في مقاعد الركاب من موردي الطرف الثالث، الأمر الذي سيكون من الصعب التغلب عليه.

وفي وقت سابق، أفيد أن مصدرا آخر للتسريبات حول الانتهاكات في إنتاج طائرات بوينج أصيب فجأة بالمرض وتوفي في الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، في شهر مارس، عُثر على مهندس سابق في شركة بوينج ميتاً في الولايات المتحدة، بعد أن أبلغ عن مشاكل في التجميع.