تعيين الدكتور محمد خليل نائبًا لرئيس وكالة الفضاء المصرية

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد خليل إبراهيم عراقي، نائبًا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام، ويحل مؤقتًا محل الرئيس التنفيذي للوكالة في حال غيابه أو خلو منصبه.



وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،صباح اليوم قرارًا بالموافقة علي تطوير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدًا دوليًا إسلاميًا للدراسات والبحوث السكانية"، مع الإبقاء علي المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، علي أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الأتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية"دكتوراه الفلسفة".



كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإضافة كلية الطب في جامعة العريش، إلي جانب إصدار قرار آخر بإضافة كلية العلاج الطبيعي في جامعة بورسعيد.