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فن

سعد لمجرد يروج لـ أغنيته الجديدة يخليك لي لي.. ويعلن طرحها قريبا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:02 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
سعيد فراج
نشر المغربي سعد لمجرد صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، لبوستر أغنية الجديدة باللهجة المغربية، والتي تجمل اسم «يخليك لي لي»، معلنًا عن طرحها قريبًا.

وظهر سعد لمجرد، على بوستر أغنيته الجديدة «يخليك لي لي» بـ نيو لوك مختلف، بشعر أبيض، وقرط (حلق).

من ناحية أخرى، حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 137 مليونا و802 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساى الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

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