ضبط شخصين يبيعان أجهزة تقوية شبكات المحمول

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير – مقيم بمحافظة القاهرة)، لإدارة نشاط بيع أجهزة تقوية شبكات المحمول “2G,3G”، وبحوزته (20 جهاز تقوية شبكات المحمول – 58 هوائى داخلى وخارجى خاصة بتلك الأجهزة – 28 مشترك هوائى – 4 كاميرا صغيرة بها شريحة محمول – 17 مرآة سيارة بها كاميرا مزودة بشريحة محمول – 2 عين سحرية مزودة بكاميرا) .



وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (صاحب شركة أجهزة كاميرات، مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه بإرشاد المتهم بمقر شركته الكائنة بمحافظة القاهرة وبحوزته (144 كاميرا تعمل بالإنترنت وغير معتمدة من الجهات المعنية – 3 مقوى شبكة “WI FI”، 8 أجهزة إنذار ضد السرقة تحوى شريحة محمول) .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.