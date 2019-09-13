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فن

ياسمين صبرى تثير الجدل بفيديو جديد .. والجمهور : حورية بحر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:21 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
منار نور
نشرت الفنانة ياسمين صبرى مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثار جدل كبيرا. 

وظهرت ياسمين صبرى فى مقطع الفيديو وهى داخل حمام السباحة، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة مع مقطع الفيديو . 

وجاءت التعليقات كالتالى : " انت بتنزلي المياه ومفيش حد جنبك ليه "_ " حورية البحر حقيقه " _ " والله اهلنا كذابين هي في حورية بحر حقيقية " . 

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.

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Good morning ☀️

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