جبال سانت كاترين .. متعة الحياة بين السحاب.. صور

حبا الله سانت كاترين بسلسلة جبال هى الأعلى بمصر وجعلها الله عامرة بالكنوز من رخام وجرانيت وأحجار كريمة ومعادن كثيرة.



يقول عمر جبلى من أبناء قبيلة الجبالية ومن المهتمين بسياحة السفاري إن جبال سانت كاترين من أعظم آيات الله فى الكون بارتفاعاتها الشاهقة وأحجامها الضخمة وامتداداتها الشاسعة.



واستشهد جبلى بآيات من القرآن الكريم قال الله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7)} [النبأ: 6، 7] ، وقال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)} [فاطر: 27، 28].



وأضاف محمد فتيح ادمن صفحة " سانت كاترين مدينتى الجميلة" أنه فى الشتاء يسقط الثلج عليها، فيبقى في قُللها حاضنًا لشراب البهائم والناس إلى حين نفاده، ويذوب الثلج من الجبال تدريجيًا، فتأتي منه السيول الغزيرة، وتسيل منه الأنهار والأودية، فينبت في المروج والوهاد والربى ضروب النبات والأشجار.



وتابع: "والله حكيم عليم، فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض، فانحل جملة، وساح دفعة واحدة، فعدم وقت الحاجة إليه، ولو انحل جملة لأهلكت تلك السيول ما مرت عليه من نبات وحيوان، ودار وإنسان، وقد خلق الله الجبال مختلفة الأشكال والألوان والأحجام، متعددة المنافع والصفات فمنها جبال بيض، وجبال حمر، وجبال خضر، وجبال صفر، وغرابيب سود وغيرها من الألوان المختلفة.



وجبال سانت كاثرين من الجبال الكبيرة، وأخرى صغيرة، وجبال طويلة، وأخرى قصيرة، وجبال متصلة، وأخرى منفصلة.، وفيها من المنافع والمصالح والجواهر والمعادن ما لا يحصيه إلا الذي خلقها وأبقاها وأرساها، وملأها بالمنافع التي عرف بعضها الخلق، وأكثرها لم يعرفوه.



وتتعدد جبال سانت كاترين وأهمها جبل موسى وجبل سانت كاترين والصفصافه وجبل عباس وجميعها لها أهمية كبيرة فهى لها قيمة تاريخية ودينية كبيرة ولها مكانة كبيرة عند السياح.

