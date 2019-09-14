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أخبار البلد

استمرار فعاليات معرض مصر الدولى للصحة «ايجي هيلث»

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:10 ص
فعاليات معرض مصر
فعاليات معرض مصر الدولى للصحة " ايجي هيلث"
عبدالصمد ماهر
تستمر اليوم الجمعة فعاليات معرض مصر الدولى للصحة " ايجي هيلث" فى دورته الثانية بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة ادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

المعرض يحتوي علي العديد من الفعاليات، من محاضرات وورش العمل في تخصصات الأشعة والمعامل وطب الأسنان والأورام والأطفال والتخدير، ويشارك فيه أكثر من 250 شركة عارضة فى مجال المعدات الطبية وطب الأسنان ويستمر حتى السبت 14 سبتمبر الجارى.

وأوضح الدكتور محمد صوان أستاذ جراحة المخ الأعصاب في كلية طب جامعة القاهرة، أن المعرض يشهد إطلاق تكنولوجيا جديدة لعلاج الأورام وجراحات المخ والأعصاب عن طريق النانو تكنولوجي لأول مرة في الشرق الأوسط، مُشيرًا إلي أن التكنولوجيا الجديدة تتيح استهداف الجينات وعلاج الخلايا المسببة للمرض، وكذلك تكنولوجيا جديدة لإعادة بناء الأنسجة.

واكد وليد الكردانى رئيس شركة ايجي اكسبو الشركة المنظمة للمعرض، أن الدورة الحالية حققت نجاح كبير في اليوم الأول للمؤتمر بشهادة وسائل الإعلام والمؤسسات المُشاركة والتي سنحت لها الفرصة لتسويق منتجاتهم في سوق الشرق الأوسط وعرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية، وتحقيق احتكاك قوي بالسوق المصري والدولي، وكذلك إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لخلق علاقات تجارية مميزة، علاوة علي مشاركة العديد من الوزراء والمسئولين في الدولة.

وفي السياق ذاته، قال محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، أن المعرض هذا العام يهدف الى أن يكون له دورًا حيويًا في تنشيط الحياة الاقتصادية ونقل التجارب والافكار والابتكارات العلمية مع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الاستثمارات، و تشجيع المنافسة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية للاهتمام بجودة المنتج وتخفيض تكاليفه.

يذكر أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى الصحة " ايجي هليث" انطلق أمس الخميس بحضور وزيرة الصحة والسكان، ووزير التعليم العالى، والمستشار الطبي والعلمى لصندوق تحيا مصر ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

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