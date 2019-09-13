يوسف بلايلي يصل السعودية استعدادا لانضمامه للأهلي

أعلن يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، عن وصوله إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لـ إنضمامه للأهلي قادما من نادي الترجي التونسي .



وكان نادي الاهلي السعودي أعلن انضمام صانع العاب منتخب الجزائر بعقد يمتد حتى عام 2022 لدعم خط هجوم الفريق بعد تألقه في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر .



وكشفت صحيفة الرياضية السعودية ان الترجي التونسي حصل على 3 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب والانضمام إلى فريق الأهلي السعودي .