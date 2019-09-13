مارتن يول يوجه رسالة مؤثرة إلى مؤمن زكريا.. تعرف عليها

وجه مارتن يول المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة خاصة الي نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا، وذلك بعد ازمة مرض اللاعب الأخير.



وقال مارتن يول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عزيزي مؤمن ، أتمنى أن تكون أقوى عندما كنا معًا في الأهلي"، ناشرًا صور تجمعهما عندما كان مارتن يول مديرًا فنيًا للنادي الأهلي.



يجدر الاشارة الي ان مارتن يول كان مديرًا فنيًا للنادي الأهلي ونجح في تحقيق الفوز بلقب الدوري، ولكنه تمت اقالته من تدريب الفريق وذلك بعد فشله في تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا.



وخرج مؤمن زكريا أمس الخميس ليعلن عن ازمته وسبب خروجه من قائمة النادي الأهلي، وان اصابته كانت نفسية في المقام الأول.





