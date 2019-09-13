نقيب الفلاحين يناشد بتغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل والزراعات

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن نهر النيل يعد أغلى ما تملك مصر فهو بالفعل شريان الحياة ، مطالبًا بتغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتلويث المجارى المائية المصرية.



وناشد "أبو صدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن تصل العقوبات إلى حد الردع لإن هناك العديد من التعديات على نهر النيل خلال الفترة الماضية مما يعانى منه الشعب المصري كله وليس الفلاح لذا على البرلمان أن يوافق على قانون الرى الجديد.



وأوضح "نقيب الفلاحين" أنه بالرغم من التشديدات والعقوبات فمازالت بعض السيارات تلقى بالمخالفات فى الموارد المائية مما يؤثر على المياه التى يحتاجها كل مزارع.



وأضاف أن مواد قانون الرى الجديد لا تتعارض مع قانون الزراعة بأى شكل من الأشكال.

