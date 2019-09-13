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أخبار العالم

متهم بالتربح والاستفادة من سلطاته.. ترامب في أزمة بسبب ممتلكاته

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:44 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
رحيم يسري
ألزمت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدفاع عن نفسه في دعوى قضائية تتهمه بالاستفادة من سلطته كرئيس للبلاد.

وأعادت المحكمة النظر في الدعوى التي تتهم ترامب بانتهاك الدستور الأمريكي عن طريق تلقي أموال من الزوار الأمريكيين والأجانب فضلا عن فنادقه ومطاعمه، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وبحسب الدعوى المرفوعة والتي تضم مجموعة من مشغلي الفنادق والمطاعم، فإن معاملات ترامب التجارية 'الواسعة والمعقدة والسرية' تنتهك أحد بنود الدستور، وهو بند المكافآت، الذي يمنع الرئيس من قبول الهدايا من الحكومات الأجنبية دون إذن من الكونجرس.

وكان قاضي محكمة محلية رفض الدعوى في 2017 ، لكن قرار المحكمة الفيدرالية يمثل تهديد كبير لترامب إذا ثبت قيامه بالخلط بين مصالحه التجارية وسلطته كرئيس للولايات المتحدة.

ويمكن لوزارة العدل، التي تتولى الدفاع عن ترامب في القضية، أن تستأنف القرار أمام المحكمة العليا، ولا يزال الرئيس الأمريكي، وهو مطور عقاري ثري، يملك فنادقه ونوادي الجولف الخاصة به على الرغم من أنه تخلى عن السيطرة عليها لأبنائه.

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