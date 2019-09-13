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أخبار البلد

عالم مصري يحصل على الميدالية الشرفية للجمعية العالمية لجراحة الأعصاب بالصين

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:47 م
الدكتور أحمد عمار
الدكتور أحمد عمار
سعيد العربي

هنأت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور أحمد عمار؛ لحضوره أكبر مؤتمر في العالم لجراحة المخ والأعصاب في الصين، حيث تم اختياره للحصول على الميدالية الشرفية للجمعية العالمية لجراحة الأعصاب.

وأكدت الوزارة أن علماء مصر في الخارج لديهم رغبة دائمة في أن يكونوا أصحاب بصمة واضحة، ولهذا نحرص كوزارة دائما على إشراكهم في جهود التنمية التي تعكف عليها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن مصر تزخر بعقول أبنائها العباقرة، الذين يثبتون يوميا قدرتهم على الابتكار ومواكبة العصر وتطوره.

وأضافت أنها بحثت منذ أيام مع رئيس جامعة طنطا مجدي عبد الرؤوف، التنسيق حول مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، أحد نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى الاستفادة من العلماء وأساتذة الجامعات المصريين بالخارج، حيث من المقرر أن تنطلق تلك المباردة من خلال الإعداد لمؤتمر كبير بجامعة طنطا يحاضر به الدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، أحد أبناء الجامعة.

جدير بالذكر أن الجمعية العالمية لجراحة المخ والأعصاب التي تضم كافة جمعيات المخ والأعصاب حول العالم، تكرم كل سنتين، ثلاثة جراحين حول العالم بيتم اختيارهم بدقة وفقا لمساهمتهم في تطوير مجال جراحة المخ والأعصاب.

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