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محافظات

البلكونة ما استحملتش الونش.. إصابة 13 شخصا في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:28 م
انهيار شرفة - ارشيفية
انهيار شرفة - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
شهدت منطقة عزبة فرعون، بحي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، انهيار شرفة عقار مكون من 4 طوابق في أثناء نقل متعلقات جهاز عروسين، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا يفيد بانهيار شرفة عقار الكائن في عزبة فرعون ، ووجود مصابين.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث، إنه في أثناء صعود جهاز عروسين من خلال شرفة الطابق الرابع بالعقار المشار إليه، باستخدام رافعة يدوية "ونش"، تسببت الأحمال الزائدة في انهيار الشرفة بالكامل.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بجروح وكدمات وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة لقسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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