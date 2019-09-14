اسباب الم المفاصل ليلا .. اكتشف 11 سر وراء المعاناة اليومية

يبحث الكثير منا عن اسباب الم المفاصل ليلا حيث انها تعد من اصعب الآلام التي يتعرض لها الانسان مما يؤثر على كفاءة عمل الأجهزة الحيوية في جسم الانسان والتي تستعيد نشاطها أثناء النوم ويسبب الكثير من المشاكل منها انخفاض الطاقة وقلة التركيز والهزل وخلل في الشهية وللوقاية من هذه المتاعب يجب علينا اولا معرفة اسباب الم المفاصل ليلا وطرق علاجه.

ونستعرض فى هذا التقرير اهم اسباب الم المفاصل ليلا التى يعانى منها عدد كبير من المصابين بـ الم المفاصل وفقا لما اورده موقع " medicalnewstoday ":

تسمى العضلات حول الأرداف عضلات الألويةو يمكن أن يؤدي ضعف القوة في عضلات الألوية إلى تعويض مقدمة الورك بشكل مفرط لتحقيق الاستقرار ودعم بقية المفصل.

هذا يؤدي إلى انسداد الأوتار التي تربط عضلات الألوية بالورك والحوض ، مما يؤدي إلى الم مفاصل الفخذ ليلا والمعروف باسم متلازمة الألم أكبر المدور (GTPS).





يرتبط مرض GTPS على وجه التحديد بـ الأوتار والأكياس المملوءة بالسوائل المحيطة بالمزيد من المدور ، وهو الجزء العظمي البارز من الورك فعند حدوث إصابة بها فإن الأوتار أو الأكياس يمكن أن تسبب الم المفاصل ليلا.





التهاب كيسي فى المفاصل

المفاصل به أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل تعمل مثل وسائد مما يساعد على تقليل الاحتكاك بين العظام و المفاصل مما يحمى من حدوث التهاب المفاصل ليلا .





التهابات الجسم وعلاقتها بـ الم المفاصل

من ابرز اسباب التهابات المفاصل ليلا وجود التهاب فى احد اجزاء الجسد تؤثر على المفاصل وقد يتفاقم هذا الألم الحاد والشديد في الليل.





مشكلة فى اوتار المفاصل

تتسبب العادات الخاطئة التى نقع فيها فى حياتنا اثناء ممارستنا لطقوس حياتنا اليومية فى الضغط الزائد على مفاصل الجسم خاصة عند بذل مجهود كبير او المشى لمسافات طويلة بشكل لايتحمله الجسم او الصعود المتكرر للسلالم.





هشاشة العظام وعلاقتها ب الم المفاصل

تعد هشاشة العظام من اهم اسباب الم المفاصل ليلا حيث تصبح العظام كلها اضعف واقل قوة وتسبب الم المفاصل عند حدوث احتكاك او ضغط على المفاصل وهذا لايؤثر على الانسان فى الليل فقط بل أثناء ممارسة أنشطة الحياة اليومية.





الرياضة الشاقة تضر المفاصل

ربط الاطباء والباحثين ممارسة الرياضة والتمرينات الشاقة مثل كرة القدم والجري والرقص الشديد او الاستمرار في الرقص لفترة طولية من اهم المخاطر التى تسبب الإصابة بـ الم المفاصل.





امراض اخرى تؤثر على المفاصل





الاصابة ببعض الامراض التى لها اثار جانبية قوية على المفاصل مثل التهاب الروماتويد الروماتيزم والنقرس والتى عادة تزداد عند الضغط عليها ليلا خاصة إذا كان النوم بوضعية غير مريحة .





اسباب الم المفاصل فى الليل :

اسباب الم المفاصل التى تحدث بسبب الممارسات والعادات الخاطئة ليست هى الخطر الوحيد الذى يهدد المفاصل حيث توجد عدة عوامل أخرى تؤدى إلى حدوث الم المفاصل فى الليل، وهى :

- العمر : كلا من هشاشة العظام والتهاب الجراب المدوي هما أكثر شيوعًا عند البالغين خاصة كبار السن والنساء بداية من انقطاع الطمث.





- زيادة الوزن والسمنة : الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام لأن مفاصلهم تتعامل مع مزيد من الضغط من زيادة وزن الجسم .





- حادث أو إصابة : يمكن أن يحدث ألم المفاصل في الليل بسبب إصابة تخلع المفصل أو حادث أو السقوط من الأعلى.

- الم مفصل يؤثر على المفاصل الأخرى: قد يعاني الانسان من الم فى احد مفاصل الجسم نتيجة لوجود الم فى مفصل او مفاصل اخرى، ونضرب ممثا عليها انه يمكن أن يحدث الم في الظهر بسبب الضغط على العصب فى مفصل الفخذ .

دخل في وضع جيد للنوم.





نصائح لتجنب الم المفاصل ليلا

- العثور على وضع النوم المناسب هو الجزء الأكثر أهمية في الوقاية من الم المفاصل ليلا حيث إن الالتواء والتحول لإيجاد مكان مريح أمر طبيعي ، لكن في حالة الم المفاصل ليلا يمكن أن يسبب اقل الم ازعاج، وعادة يوصي الطبيب بالبدء في النوم على جانب واحد - تجنب الكتف الملتهب إذا كانت هناك مشكلة به - مع وضع وسادة بين الساقين، و حاول تجنب الاستلقاء على الظهر.



