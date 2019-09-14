دور تاني يمكن يطلع ولد.. كريم عبد العزيز يكشف رد فعله بعد أول مولودة له

قال الفنان كريم عبد العزيز، أنه من عشاق الجلوس في البيت مع أطفاله، موضحا أنه دائما ما يدخل في أزمات مع زوجته بسبب أنه يلبي طلبات الاولاد.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية «أون اي»، والذي يقدمه الفنان « أمير كرارة»،: « انا وولدي بنقعد نلعب مع بعض وهايدي مراتي تقولي هيطلبوا منك كذا وانت ارفض، اقول لها ماشي... أول ما يطلبوا مني حاجة أنفذها على طول».



