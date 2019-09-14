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توك شو

دور تاني يمكن يطلع ولد.. كريم عبد العزيز يكشف رد فعله بعد أول مولودة له

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:03 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
عبد الخالق صلاح
قال الفنان كريم عبد العزيز، أنه من عشاق الجلوس في البيت مع أطفاله، موضحا أنه دائما ما يدخل في أزمات مع زوجته بسبب أنه يلبي طلبات الاولاد. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية «أون اي»، والذي يقدمه الفنان « أمير كرارة»،: « انا وولدي بنقعد نلعب مع بعض وهايدي مراتي تقولي هيطلبوا منك كذا وانت ارفض، اقول لها ماشي... أول ما يطلبوا مني حاجة أنفذها على طول».

وأشار كريم، أنه في أول خلفه له كان متوقع أن يرزق بولد حسب ما قال له طبيب زوجته؛ وقال: «فضلت للشهر السابع مفكر أني هخلف ولد وأول ما الدكتور قالي مبروك بنت زي القمر مصدقتش.. وشخط فيه قولتله دور تاني يا عم ده ولد».

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