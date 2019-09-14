زيارة لافتة.. ماذا يحمل ولى العهد البحرينى فى زيارته إلى واشنطن

عنوانها أمن الخليج.. أسباب زيارة ولي العهد البحريني إلى واشنطن

سياسي: ملفات ساخنة على رأس مباحثات البحرين وواشنطن.. تعرف عليها





توطيد العلاقات مع واشنطن



من جانبه، فند الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أسباب زيارة ولى العهد البحرينى إلى واشنطن ، لافتًا إلى أنها تحمل أبعادا عديدة وتأتى فى وقت مهم للغاية.



وأوضح طارق فهمي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البحرين تحرص على تطوير علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية فى ضوء الدعم الأمريكى لاستقرار وأمن البحرين في ظل المخاطر التي تتعرض لها من جانب إيران.



وأضاف "المحلل السياسي"، أن البحرين استقبلت قمة المنامة التى عقدت فى يونيو الماضى والخاصة بعملية السلام بين العرب وإسرائيل ما يؤشر لاستضافة لقاءات جديدة وليظل انفتاح عربي اسرائيلي بدعم أمريكي.



أمن الخليج واستقرار المنطقة



ولفت طارق فهمي، إلى أنه في هذا السياق يمكن أن تفهم أبعاد الزيارة وحرص البحرين علي الاستمرار في التواصل مع الإدارة الامريكية ودعم الاستقرار السياسي فى البحرين والخليج ، وبالتالي الزيارة تفهم في إطار دعم وتشجيع البحرين في لعب دور تنسيقي في الخطوات الامريكية المقبلة ودعم الملكية في البحرين ورسالة مساندة في مواجهة ابران ودول الخليج من الممارسات الإيرانية في أمن الخليج.





هدم المشروع الإيرانى الممنهج



وفى سياق متصل ، قال المحلل السياسي خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي، إن زيارة ولى عهد البحري لواشنطن تأتى فى توقيت مهم للغاية فى ظل التطورات الجارية فى المنطقة....



وأوضح "البرديسي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المباحثات التى تجري بين البلدين تزخر بالعديد من القضايا التى استجدت على الساحة يتصدرها ملف الأمن البحري في مياه الخليج وتهدئة الأوضاع والتصدي لإيران وأذرعها التي تثير النعرات الطائفية الهادفة لتفتيت الدول وهدمها لصالح المشروع الإيرانى.



بالإضافة إلى التطورات التي لم تعهد عليها المنطقة والمتمثلة في إستهداف الناقلات التجارية ومحطات ضخ النفط.



تأمين الملاحة البحرية فى المنطقة



وأضاف "المحلل السياسي"، لا ننسى أن البحرين انضمت للولايات المتحدة وبريطانيا في مشروع تأمين الملاحة البحرية والعمل على أمنها في الخليج ومضيق هرمز وهو لب وجوهر الأمن القومي للدول الخليجية.







يجري الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين زيارة رسمية لافتة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وتأتى الزيارة فى وقت تعج فيه المنطقة بأحداث متداخلة وتوترات متصاعدة باتت مخاطر انزلاق الوضع في الخليج محتملة فى ظل التهديدات الإيرانية والإنتهاكات التى ارتكبتها بحق جيرانها فى الفترة الأخيرة.