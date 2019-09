مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 14-9-2019 مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني ولعل أبرز المواجهات مباراة بايرن ميونخ أمام لايبزيج لاستعادة صدارة البطولة .



وجاءت مباريات اليوم بـ الدوري الألماني كالتالي :



بروسيا vs باير ليفركوزن ... الساعة 3:30 ..beIN SPORTS HD 5



كولن vs بوروسيا مونشتغلادباخ .. الساعة 3:30 ..beIN SPORTS HD 12 EN



ماينز vs هيرتا برلين .. الساعة 3:30 ..قناة beIN SPORTS MAX 8 FR



اوجسبورج vs فرانكفورت ..3:30 ..Eleven Sports 4 HD



يونيون برلين vs فيردر بريمن .. الساعة 3:30 ...Eleven Sports 2 HD



لايبزيج vs بايرن ميونخ .. الساعة 6:30 ..beIN SPORTS HD 5