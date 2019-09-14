ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:12 ص
الدوري الألماني
الدوري الألماني
عبدالله هشام
تقام اليوم السبت 14-9-2019 مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني ولعل أبرز المواجهات مباراة بايرن ميونخ أمام لايبزيج لاستعادة صدارة البطولة .

وجاءت مباريات اليوم بـ الدوري الألماني كالتالي :

بروسيا vs باير ليفركوزن ... الساعة 3:30 ..beIN SPORTS HD 5

كولن vs بوروسيا مونشتغلادباخ .. الساعة 3:30 ..beIN SPORTS HD 12 EN

ماينز vs هيرتا برلين .. الساعة 3:30 ..قناة beIN SPORTS MAX 8 FR

اوجسبورج vs فرانكفورت ..3:30 ..Eleven Sports 4 HD

يونيون برلين vs فيردر بريمن .. الساعة 3:30 ...Eleven Sports 2 HD

لايبزيج vs بايرن ميونخ .. الساعة 6:30 ..beIN SPORTS HD 5

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

ترشيحاتنا

البقيق بخير.. تركي آل الشيخ يعلق على حريق أرامكو

حريق بقيق.. أول تعليق لمدير مكتب ولي العهد السعودي

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 9- 2019.. فيديو

علي جمعة يكشف عن علامات محبة الله للعبد .. تعرف عليها

تعرف على حكم من لمسه الكلب وهو على وضوء

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

أون سبورت تحسم الأمر.. موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

عماد متعب يكشف عن خليفته فى الملاعب المصرية .. فيديو

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. مرتضى يتكفل بعلاج مؤمن زكريا.. اون سبورت تحسم أمر إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. متعب يكشف حقيقة ترشيحه مديرا للكرة مع المنتخب

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

توليفة جديدة فى الوسط.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال

بيراميدز يحشد أسلحته لعبور بلوزداد الجزائرى بالكونفيدرالية .. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية