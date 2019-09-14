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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار على سيناء غدا.. والطقس معتدل بالقاهرة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 32/24
الإسكندرية 30/25
بورسعيد 29/24
رفح 29/20
كاترين 30/17
شرم الشيخ 35/26
بني سويف 33/26
الأقصر 36/25
الوادي الجديد 36/24
حلايب 34/27

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