قطاع الأعمال: تطوير نادى غزل المحلة سيخضع لآليات صناعة الرياضة

أعلنت وزارة قطاع الأعمال أن مقترح تطوير نادي غزل المحلة المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة سيخضع لآليات صناعة الرياضة.



وأوضحت الوزارة، أن المقترح يتضمن تخصيص 5 أفدنة لاستاد وملاعب يتم تطويرها من خلال الشراكة مع مستثمر مقابل حق انتفاع بالإضافة إلى تخصيص 10 أفدنة لنادي العاملين بخدمات كاملة تتحمل تكلفتها شركة غزل المحلة.



ومن جانبه قال مسئولو قطاع الأعمال العام، خلال جولته بنادى غزل المحلة اليوم، السبت، إن خطة تطوير نادي غزل المحلة ستعمل بشكل أساسي على تلبية طلبات العمال.



وتفقد المسئولون استاد غزل المحلة والمنشآت التابعة والملاعب موجها بضرورة وضع مقترح لاستغلال المساحات الواسعة بالنادي لتطوير خدماته.



وأشاروا الى أنه سيتم وضع قواعد صارمة لاختيار المستثمر الذي سيدخل في هذا المشروع والذي يعد جزءا صغيرا من خطة تطوير النادي، وهدفه ضخ استثمارات وخبرة للصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز والمنافسة فيه، وأنه سيتم اختيار شريك لديه رؤية لبناء أكاديمية كرة قدم تخدم منبع مواهب كرة القدم في المحلة لتخريج لاعب كرة قدم كامل لديه مهارات.



وأوضحوا أنه لن تتم عملية التطوير دون الدعم الكامل من العاملين بالمحلة وباتفاق الأغلبية حول جدوى المشروع.



وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام طرح نادي غزل المحلة، للشراكة مع مستثمر في صناعة الرياضة لتطويره.



وتخطط الوزارة لإنشاء شركة لإدارة نشاط كرة القدم في النادي بشكل مستقل عن الشركة المالكة له.



ويشار الى أن مساحة نادي غزل المحلة تبلغ نحو 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.



