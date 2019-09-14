أضرار الميكرويف ع الحامل.. 5 أمور تؤثر على جنينك

أضرار الميكرويف على الحامل لا يفهمها كثيرون حيث تستخدمها المرأة الحامل فى تسخين كافة أطعمتها، دون معرفة مدة صحية طريقة الطهو، وما هي الآثار الجانبية التى قد تنجم عن ذلك، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أضرار الميكرويف ع الحامل.





أضرار الميكرويف ع الحامل





اضرار الميكرويف، متعدد ولكن النقطة الأهم تتمثل فى الإشعاعات المنبعثة منها، حيث أثبتت بعد الدراسات العلمية أن هناك بعد الأعضاء بجس الإنسان والتى يمكن أن تمتص تلك الإشعاعات والذى بدوره يتسبب فى أضرار جسيمة للإنسان، وليس ذلك وفقط بل يمكن أن تحدث تغييرات كيميائية في الغذاء، الذى يتم طهوه فى الميكرويف، كما يمكن أن يؤثر على صحة المرأة الحامل.





اضرار الميكرويف ع الحامل، قد تظهر نتيجة بعد العادات السيئة نتيجة استخدام الميكرويف والتى نرصدها فى السطور التالية:-





- تعريض الطعام إلى درجات حرارة عالية جدًا، وبالتالى فقد يتم تحلل البروتينات والكربوهيدرات، وسيتم تدمير بعض الفيتامينات.

- استخدام الأوعية البلاستيكية خلال تسخين الطعام بالميكرويف، وخاصة أن المواد البلاستكية يمكن أندمج مع الطعام مما يؤدى إلى اصاة الحامل للأمراض.





اضرار الميكرويف ع الحامل





يمكن أن يتسبب الميكرويف بأضرار جسيمة النسبة للحامل، حيث أنه تساهم فى

- يمكن إصابة الحامل بامتصاص الإشعاعات المنبعثة من فرن الميكرويف، لذلك لابد من إحكام غلق باب الميكرويف جيدا وتجنب الوقوف بجواره بشكل متكرر، هذا بالإضافة إلى وجود الأطعمة التى تحتوى على مواد مشعة قد تسبب الإصابة بالسرطان، لذلك ينٌصح بضرورة التقليل من تسخين الأطهمة داخل الميكرويف.





- يُنصح السيدة الحامل بالإبتعاد عن طهى البيض فى الميكرويف، لأنه يمكن أن تتعرض للإنفجار، نتيجة عدم تسخينها بشكل متساوي ممايسبب انفجار القشرة.





- قد تصاب الحامل ببعض البكتريا والفطريات، وذلك نتيجة تسخين كمية كبيرة من الطعام داخل الميكرويف مما يؤدى إلى عدم تسوية الطعام بشكل جيد الأمر الذى يؤثر على الصحة.





- إغلاق باب الميكرويف جيدا يساهم فى تقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كالسرطان، فضلا عن ضرورة الحفاظ على نظافة الفرن داخليا وخارجيا.



