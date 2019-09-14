ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: 2011 غلطة وتمنها دفعناه وهندفعه.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ندى فتح الله
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هقولكم على حاجة ليكم يا مصريين جميعًا، هقولكم على غلطة واحدة وتمن دفعناه وهندفعه، وهو 2011".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بـ المؤتمر الشباب الثامن اليوم، السبت: "لم تكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا في 2011".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا بقولكم كلام في منتهى الخطورة، بس بقوله لأن اللي أخطر منه إنكم تكرروه تاني".

وأوضح: "أنا كنت قلت قبل كدا إنه إذا كان مفردات الأمن القومي المصري والحقائق اللي بيقولوها القادة والسياسيين كانت دائما تحجب تحت دعاوى الأمن القومي، لذلك كان أحد المبادئ التي عملت عليها أن أتكلم بمنتهى الوضوح والشفافية لأن مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر اللي هتقابلها مصر لو سكتنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود حميدة جرحنى .. ريهام سعيد تكشف سبب الهجوم على حملة السمنة

هتقابلوا ربنا ازاي.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ أعضاء الزمالك

محمد عزمي يكشف المقرر مناقشته بـ جلسة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب.. غدا

ترشيحاتنا

أعراض غير متوقعة تؤكد الإصابة بـ حصوات الكلى

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة رحيل عبد الله السعيد

أثناء محاكمة البشير .. تصرف غريب من القضاء السوداني تعرف عليه

جريمة في قلب المدينة.. مصرع شاب بالرصاص أخذا بالثأر في قنا

هل عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام في الركوع يبطل الصلاة؟.. مستشار المفتي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير ملفت.. لطيفة تخطف الأنظار فى الإسكندرية.. صور

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها