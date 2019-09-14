السيسي: 2011 غلطة وتمنها دفعناه وهندفعه.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هقولكم على حاجة ليكم يا مصريين جميعًا، هقولكم على غلطة واحدة وتمن دفعناه وهندفعه، وهو 2011".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بـ المؤتمر الشباب الثامن اليوم، السبت: "لم تكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا في 2011".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا بقولكم كلام في منتهى الخطورة، بس بقوله لأن اللي أخطر منه إنكم تكرروه تاني".



وأوضح: "أنا كنت قلت قبل كدا إنه إذا كان مفردات الأمن القومي المصري والحقائق اللي بيقولوها القادة والسياسيين كانت دائما تحجب تحت دعاوى الأمن القومي، لذلك كان أحد المبادئ التي عملت عليها أن أتكلم بمنتهى الوضوح والشفافية لأن مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر اللي هتقابلها مصر لو سكتنا".

