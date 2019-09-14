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رياضة

تعرف على التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام بطل الجزائر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:38 م
لاعبو بيراميدز
لاعبو بيراميدز
حسن العمدة
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز ضيفه شباب بلوزداد بطل الجزائر اليوم، السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي فى تمام الساعة 8 فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر صدمة قوية بعد تعرض محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، الأمر الذى جعله يخرج من حسابات ديسابر نهائيا فى المباراة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائرى الليلة.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز

أحمد الشناوى

أحمد أيمن منصور وعلى جبر ورجب بكار وعمر جابر

دونجا، إيريك تراورى، إسلام عيسى، عبدالله السعيد، محمد فتحى

أحمد على

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