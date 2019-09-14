الصحة: نجهز لتطبيق التأمين الصحي بمحافظات الأقصر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، السبت، مستشفى بورفؤاد العام لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، وتفقد الوفد أقسام المستشفى ومن ضمنها قسم الكُلى للتأكد من مدى جاهزيته للعمل.



وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم تطوير المستشفى بسعة ٣٦ سريرا داخليا ليصل عدد إجمالي الأسرة إلى ٦٨ سريرًا، بالإضافة إلى ٢٠ حضانة و١٢ سرير رعاية.



وقالت الوزارة إن علاج المرضى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل سيتم بناءً على قرار طبي مشترك من خلال مناقشة ملفات المرضى باشتراك الأطباء وباقي الفريق الطبي المعاون.



ووجه الوفد الدكتور أحمد السبكي بتطبيق نظام تحليل وبحث البيانات سنويًا من جميع أعضاء اللجنة الطبية، موضحا أنه سيتم احتساب مكافأة شهرين وزيادة ١٠٪؜ على المرتب سنويًا لكل من التمريض والأطباء والصيادلة في حالة إجراء بحث طبي متميز، وذلك في إطار التنافس والاطلاع على كل ما هو جديد والبحث المستمر، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خطط لمناقشة تلك الأبحاث ومعرفة مدى تأثيرها علميًا.



وأكد الوفد أن الهدف من تطبيق منظومة التأمين الصحي هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث وجه الدكتور أحمد طارق، مستشار الوزيرة لشئون الحضانات وأستاذ طب الأطفال، ليتم تدريب الطاقم الطبي على لجنة البحث أسبوعيًا داخل مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



وكشف الوفد أنه سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان والمعهد الوطني للتميز الطبي الإكلينيكي في إنجلترا "نايس"، في إطار الاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وبروتوكولات العلاج، وذلك في شهر أكتوبر القادم.



وأوضح أنه يتم إعداد وتأهيل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل "الأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وأسوان"، حيث سيتم خلال الفترة القليلة القادمة الإعلان عن أماكن الوحدات التي سيتم التسجيل والدخول في المنظومة من خلالها.



كما وجه الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعته الحثيثة والمستمرة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها بالمحافظة.