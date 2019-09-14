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رياضة

شوط أول سلبي بين يوفنتوس وفيورنتينا بالدوري الإيطالي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:06 م
يوفنتوس وفيورنتينا
يوفنتوس وفيورنتينا
محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

قدم فيورنتينا شوطا مميزا، ونجح في تهديد مرمى يوفنتوس في العديد من المناسبات، حيث سدد على مرمى البيانكونيري 9 تسديدات منعم 5 على المرمى، مقابل 5 تسديدات فقط للسيدة العجوز.

وشهدت مباراة اليوم، عودة ماوريسيو مدرب يوفنتوس لقيادة الفريق في الدوري الإيطالي، بعدما غاب عن أول مباراتين، بسبب إصابته بمرض الالتهاب الرئوي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف إنتر ميلان، متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما فيورنتينا في المركز الـ 16 بنقطتين.

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