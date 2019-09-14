شوربة العظام للتخسيس .. تجعل جسمك رشيقا بدون دهون

أكد الدكتور احمد صبري خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ان شوربة العظام، تحتوى على بعض الفوائد العديدة لتنحيف و تخسيس الجسم، إلا أنها تحتوي على القليل من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعل منها إضافة مثالية إلى نظام غذائي صحي.



وأوضح الدكتور احمد صبرى أن من فوائد شوربة العظام للجسم:



1- الشعور بالشبع والدفء، مع الحفاظ على الوزن، نظرًا إلى أن الشوربة خالية تقريبًا من الـ"كربوهيدرات" وقليلة بالسعرات.

2- يساعد على تجنب العديد من المشاكل الناجمة عن ضعف الغشاء الداخلي للمعدة مثل الحساسية، ومتلازمة ارتشاح الأمعاء

3- يساعد الكولاجين والغضاريف الموجودة في شوربة العظم على تقوية عظام الجسم وحماية المفاصل خاصة مع التقدم في العمر.

4- طرد سموم الجسم.

5- تأخير بروز علامات الشيخوخة.

