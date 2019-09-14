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مرأة

شوربة العظام للتخسيس .. تجعل جسمك رشيقا بدون دهون

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:18 م
صدى البلد
رنا عصمت
أكد الدكتور احمد صبري خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ان شوربة العظام، تحتوى على بعض الفوائد العديدة لتنحيف و تخسيس الجسم، إلا أنها تحتوي على القليل من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعل منها إضافة مثالية إلى نظام غذائي صحي.

وأوضح الدكتور احمد صبرى أن من فوائد شوربة العظام للجسم:

1- الشعور بالشبع والدفء، مع الحفاظ على الوزن، نظرًا إلى أن الشوربة خالية تقريبًا من الـ"كربوهيدرات" وقليلة بالسعرات.
2- يساعد على تجنب العديد من المشاكل الناجمة عن ضعف الغشاء الداخلي للمعدة مثل الحساسية، ومتلازمة ارتشاح الأمعاء
3- يساعد الكولاجين والغضاريف الموجودة في شوربة العظم على تقوية عظام الجسم وحماية المفاصل خاصة مع التقدم في العمر.
4- طرد سموم الجسم.
5- تأخير بروز علامات الشيخوخة.

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