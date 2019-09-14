ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. هيئة الانتخابات تعلق على انسحاب مرشحين لصالح عبد الكريم الزبيدي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:39 م
تونس.. انسحاب مرشحين
تونس.. انسحاب مرشحين لصالح عبد الكريم الزبيدي
رحيم يسري
قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية حسناء بن سليمان إن الفصل 49 من القانون الانتخابي ينص على أن انسحاب أي مترشح من السباق الانتخابي لا يكون له أي أثر بعد الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتي تمت منذ 31 أوت الماضي.

جاء ذلك تعليقا على انسحاب مرشحين من بين 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية، حيث أعلنوا أمس انسحابهم من السباق الرئاسي لصالح مرشح آخر وهو وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.

وأوضحت بن سليمان اليوم السبت أن الهيئة "تنطلق بعد الإعلان عن قائمة المترشحين في طبع ورقة الاقتراع منذ ذلك التاريخ، ليتم توزيعها على كافة بلدان العالم وبالتالي فإن هذه الورقة لا تتغير بالانسحابات السياسية "، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وأضافت أن أسماء المنسحبين تبقى على ورقة الاقتراع وأنه من الممكن أن يقوم بعض الناخبين الذين لم تبلغهم معلومة بخصوص الانسحاب بالتصويت لصالح مرشحهم، موضحة أن ذلك لن يؤثر على طريقة احتساب الأصوات، وأن الاثر الوحيد على العملية هو أثر سياسي بحت لكن من الناحية القانونية والانتخابية ليس له اي تداعيات.

وينص الفصل 49 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه "في حال انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الاعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين".

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات التونسية المبكرة غدا الأحد 15 سبتمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 .. 98 يتقدمون بأوراقهم وغلق باب الترشح

هيئة الانتخابات بتونس: رفض ملفات 10 مرشحين للرئاسة لعدم استيفائها الشروط

وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.. رفض 66 متقدما لانتخابات الرئاسة في تونس

الانتخابات التونسية تعقد غدا مؤتمرا لإعلان المرشحين المقبولين للرئاسة

بينهم مرشح النهضة والمرزوقى.. هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية تقبل أوراق 26 مرشحا

هيئة الانتخابات التونسية تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير ملفت.. لطيفة تخطف الأنظار فى الإسكندرية.. صور

من تصميم زهير مراد.. أنغام بإطلالة أنيقة خلال مهرجان القنوات الفضائية

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها

علي جمعة يكشف كيف ينال العبد حسن الخاتمة

ابنكم شريف ومخلص.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مؤثرة للمصريين.. فيديو

هل عدم زيارة قبر الوالدين من العقوق؟ مستشار المفتي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت