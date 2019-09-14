تونس.. هيئة الانتخابات تعلق على انسحاب مرشحين لصالح عبد الكريم الزبيدي

قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية حسناء بن سليمان إن الفصل 49 من القانون الانتخابي ينص على أن انسحاب أي مترشح من السباق الانتخابي لا يكون له أي أثر بعد الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتي تمت منذ 31 أوت الماضي.



جاء ذلك تعليقا على انسحاب مرشحين من بين 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية، حيث أعلنوا أمس انسحابهم من السباق الرئاسي لصالح مرشح آخر وهو وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.



وأوضحت بن سليمان اليوم السبت أن الهيئة "تنطلق بعد الإعلان عن قائمة المترشحين في طبع ورقة الاقتراع منذ ذلك التاريخ، ليتم توزيعها على كافة بلدان العالم وبالتالي فإن هذه الورقة لا تتغير بالانسحابات السياسية "، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



وأضافت أن أسماء المنسحبين تبقى على ورقة الاقتراع وأنه من الممكن أن يقوم بعض الناخبين الذين لم تبلغهم معلومة بخصوص الانسحاب بالتصويت لصالح مرشحهم، موضحة أن ذلك لن يؤثر على طريقة احتساب الأصوات، وأن الاثر الوحيد على العملية هو أثر سياسي بحت لكن من الناحية القانونية والانتخابية ليس له اي تداعيات.



وينص الفصل 49 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه "في حال انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الاعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين".



ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات التونسية المبكرة غدا الأحد 15 سبتمبر.