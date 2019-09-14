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السيسي: أهل الدين مش حاسين بالمشكلة.. وإحنا معانا ربنا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" إحنا معانا ربنا ولكن المفسدين ربنا مش معاهم، والمصلحين ربنا معاهم، واحنا مش قلقانين من حاجة".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة، :" علينا التماسك مع الدولة والإعلام والقضاء والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي:" أهل الدين مش حاسين بمشكلة عدم فهمنا للدين الإسلامي، والدنيا اتغيرت خالص ومش هنخلي الظهر ركعتين، ولكن هناك مفاهيم أخرى تحتاج إلى تطوير، وما هو رأي الدين في نشر الكذب في المجتمع".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي:" إذا لم نتصدى فكريا سيظل الجرح مستمر، وسوف تستمر نشر الأكاذيب والشائعات والقتل والتخريب على أمل إنشاء الدولة الفاضلة المسلمة".

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