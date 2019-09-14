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حسوا بأسرهم.. أحمد موسى: مينفعش ننسى دور الشهداء.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن سيدة من إحدى أسر الشهداء تواصلت معي، وعبرت عن استيائها من التصريحات المسيئة عن القوات المسلحة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "يا جماعة حسوا بالناس وأسر الشهداء ولازم نفكر في شهداء مصر دايما".

وتابع الإعلامي أحمد موسى قائلا: "مينفعش ننسى دور الأبطال الذين ضحوا عشانا كلنا، وضحوا بأرواحهم عشان الناس تكون آمنة في بيوتها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى قائلا: "شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة هم الأبطال الذين ضحوا من اجل الوطن، والتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان الإرهابية هو من يقتل ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة".

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