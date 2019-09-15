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رياضة

رقم صادم .. تعرف على تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الخارج .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:40 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تتراوح تكلفة الجلسة الواحدة بين 2 إلى 3 ملايين جنيه.

وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا، موضحا أن عدد الجلسات التي قد يحصل عليها مؤمن زكريا تصل إلى حد 5 أو 6 جلسات.

واختتم، أن إنبي عرض التكفل بعلاج مؤمن زكريا بوصفه أحد أبنائه والزمالك أيضا عرض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة علاج مؤمن زكريا باعتباره لعب ضمن صفوف القلعة البيضاء.

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