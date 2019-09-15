رسم وخط وزجاج معشق ..30 صورة للكتابات والزخارف التراثية في ملتقى المتحف الإسلامي

نظم المتحف الإسلامي بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الارابيسك والمشربية، أمس السبت، الملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية، تحت رعاية إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار.



تضمنت فعاليات الملتقى إفتتاح معرض للفنون التشكيلية بعنوان"الكتابات والزخارف التراثية"،حيث يشارك به أكثر من 64 فنان بأعمال فنية متنوعة من الرسم والخزف والنحت والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الخشبية والجرافيك والخط عربي.



كما تضمن الملتقي أيضا معرضا للحرف التقليدية التراثية،وشارك فيع عدد من فناني الحلي والمعادن والمشغولات الخشبية والسيرما والجلود والزجاج المعشق وطبع المنسوجات،وهو ما حاز علي إعجاب كل حضور الملتقي.



واستمت الحضور في نهاية الملتقي بحفل فني لفرقة النيل للألأت الشعبية والتنورة، فيما أكد د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف أن الملتقي يبرز ويؤكد قيمة التراث المصري وخاصة الإسلامي،وهو دورنا كمتحف لا يقتصر فقط علي عرض القطع الأثرية،بل دعم كل الفعاليات التي تبرز قيمة وروعة فنون تراثنا بمختلف تشكيلاته.