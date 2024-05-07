عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لخدمة المواطنين.. مليار و200 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب بالقاهرة

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على أهمية الإنتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد ودعم الخطوط والشبكات والمحطات لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين والحفاظ على البنية التحتية.


قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انه تم إعتماد مليار و200 مليون جنيه لأعمال الخطة الإسثمارية الجديدة للعام المالى القادم للانتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد وتغيير الخطوط التى انتهى عمرها الإفتراضى وعمل التوسعات الإضافية والبدء فى المشروعات الجديدة على مستوى القاهرة .


حيث إن مشروعات خطة الإحلال والتجديد للعام المالى القادم تشمل إستكمال تنفيذ بعض مشروعات الإحلال والتجديد وتأهيل ورفع كفاءة  المحطات والخطوط والروافع  والبدء فى تنفيذ الأعمال الجديدة والعاجلة التى تقوم بها الشركة.


وأضاف، أنه سيتم إستكمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة منشية التحرير بمنطقة عين شمس، إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة روكسى ومحيط الإتحادية وبعض المناطق بحى مصر الجديدة، إحلال وتجديد شبكات مياه بمتفرعات منشية البكرى بمصر الجديدة، إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شرق حلوان، وإحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة الهدى خلف مساكن الكهرباء بحلوان بطول 16 الف متر.


وأفاد، أن الشركة تبدأ مع العام المالى الجديد فى تنفيذ إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة العزبة الخضراء وعزبة سليم بطول 6 الاف و 800 متر، إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة الأهرام ببيجام بشبرا الخيمة، إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة  الفرنوانى بشبرا الخيمة ومنطقة شبرا البلد، إحلال وتجديد شبكة مياه الداخلية بمنطقة امتداد ابو رجيلة وشارع الخمسين بحى السلام وإستكمال إحلال وتجديد المنطقة المحصورة بين شارع جسر السويس ومنطقة منشية التحرير وشارع ترعة حمزة شمالا وأحمد بسيونى جنوبا وشارع محمد حسين شرقا وشارع المترو غربا وشارع ابن الحكم  شمالا وشارع القبة بشبكات الزيتون وإحلال وتجديد شبكة المياه بالمنطقة الثامنة بشبكات مدينة نصر ومنطقة المنصورة بشبكات مدينة نصر وإحلال وتجديد المياه بمساكن خلف عمارات العبور ومنطقة زهراء مدينة نصر ومساكن شرارة بشبكات بشبكات الحى العاشر  ومساكن المحافظة بالمقطم وإحلال وتجديد شبكة المياه  بمنطقة عمار بن ياسر  بالمقطم وإحلال وتجديد شبكة المياه ببعض المناطق بحى المعادى ومنطقة صقر قريش بالبساتين.


وأشار، أن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمنطقة درب البرابرة وشارع ابراهيم القماش بالمعادى، ودرب المدبح ورملة بولاق  وارض الجمعية  وبعض الشوارع بحى عابدين، وبعض المنطاطق بحى حلوان، ومساكن اطلس ومنشية جمال عبد الناصر  وشارع عزبة الوالدة وخزان المقطم حتى طريق الاتوستراد وتخطيط جزيرة كفر العلو  
وصرح أن الشركة انتهت من تحويلات المشروعات القومية التى نفذتها والخطة العاجلة، وتعمل بشكل مستمر فى توفير الطلمبات الحديثة والإنتهاء من التوسعات التى تقوم بها بالمحطات، وتحديث قطاعات المعامل وخدمة العملاء والمشروعات  من أجل تقديم خدمة للمواطنين.

الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان المهندس مصطفى الشيمى جمال عبد الناصر جسر السويس حي مصر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

صدى البلد يدق ناقوس الخطر .. أزمة مرتقبة في حج 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

معملتش حاجة‏.. المتهم بهتـ.ك عرض واغتـ.صاب الطفلة السودانية يفجر مفاجأة أمام المحكمة

ترشيحاتنا

بعد قرار الحبس.. ترحيل مجدى شطة من النيابة لـ سجن النهضة| صور

قرار عاجل من النيابة ضد مطرب المهرجانات مجدى شطة.. صور

«إنتي طالق».. حالات لا يقع فيها رغم النطق به.. القانون يجيب

تزامنا مع اقتحام رفح.. أنباء عن الانتهاء من الرصيف البحري قبالة غزة غدا

سدد الكفالة.. الإفراج عن عصام صاصا من قسم الطالبية

الفيفا يعلن إيقاف القيد عن النادي المصري 3 فترات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأخيرة أخطرهم.. التهاب البنكرياس يصيبك ب 7 مضاعفات خطيرة

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ