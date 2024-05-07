تعليم الدقهلية: مليون طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من الغد

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها غدا ٨ مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأكد" شعبان " أن الأسئلة راعت مستويات الطلاب المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب والأسئلة من المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني .



وأوضح شعبان أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات عقد الامتحانات حيث تم تشكيل الكنترول وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية جسيمة واكد على ان أي خلل يحدث فى الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر.

وشدد على أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.



ووجه مديري الإدارات التعليمية بتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية جيدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب، حيث يتم تعقيم المدارس يومياً خلال فترة الامتحانات وتم مخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات وتم عقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.



وأشار وكيل الوزارة إلي أن المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ما يزيد عن مليون طالب وطالبة متقدم للصف الرابع الابتدائي ١٤٥٧٩٩ طالب وطالبه والصف الخامس ١٤١٧٥٧ طالب وطالبه والصف السادس ١٣٨٨٢٣ بإجمالي ٤٢٦٣٧٩ طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية وان عدد طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية بالصف الأول الإعدادي ١٤٠٤٩٩ الف طالب وطالبة والصف الثاني الإعدادي١٣١٦٨٧ الف طالب وطالبة والصف الثالث الإعدادي عام 108390 والصف الثالث الإعدادي المهني 1601 بإجمالي 382177 والمرحلة الثانوية بالصف الأول الثانوي ٧٢٠٢٢ طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي ٦٣٦٧٣ طالب وطالبة بإجمالي ١٣٥٦٩٥ ومتقدم للتعليم الفني ٣١ الف ٢٥٩ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي الفني ( تجارى ٩٥٦١ وفندقي ٦٣٩ وصناعي ١٨٣٦٣ وزراعي ٢٥٤٢ و١٥٤ we التكنولوجيا) ومتقدم للصف الثاني الثانوي الفنى٣٨ الف ١٢٠ طالب وطالبة( تجارى ١١٧٧٨ وفندقي ٩٨٩طالب وطالبة وصناعي ٢٢٢٢٢ وطالب وطالبه وزراعي ٢٩٥٣ طالب وطالبة و١٧٨طالب وطالبة بمدارس we التكنولوجيا) بإجمالي ٦٩ الف ٣٧٩ طالب وطالبة.