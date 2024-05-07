تبدأ من 500 جنيه .. تفاصيل حفل روائع عمار الشريعي لـ علي الحجار

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 20 مايو المقبل .

ومن المقرر أن يقوم الحفل على تقديم روائع الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي ، ويشارك فى الحفل بجانب علي الحجار الفنان محمد الحلو .

وتبلغ أسعار تذاكر حفل روائع الموسيقار عمار الشريعي 500 جنيه و 750 جنيها و1000جنيه و1500 جنيه .

وكانت قد نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة الثانية من المشروع الفنى 100 سنة غنا والمقام بالتعاون مع النجم علي الحجار وتضمنت الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى .

وتفاعل الجمهور مع الفنان الكبير علي الحجار وضيوفه النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر والمواهب الواعدة سهيلة بهجت ، سمير عزمى ، شيماء يسرى وصاحبتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق لإلقاء الضوء على المشوار الفنى للموسيقار الرائع محمد فوزى مستعرضا عددا من مؤلفاته الأيقونية وتخللها عرض درامى من إخراج عصام السيد ، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ، توزيع موسيقى أحمد شعتوت أداء محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله .