بعد كلمات الرئيس بزيادة فرص النجاح بها.. 5 جامعات من الجيل الرابع تستعد للانطلاق.. الجلالة والعلمين الدولية تضم تخصصات جديدة.. وهدفها تحقيق التنمية المستدامة

جامعة الملك سلمان تستعد لافتتاح ثلاث كليات فيها للدراسة في شهر أكتوبر

المرحلة الثانية من مدينة زويل في انتظار اللمسات الأخيرة للانطلاق

المنصورة الجديدة.. جامعة زكية تقدم برامج تعليمية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بجلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني بنسخته الثامنة، أن الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها منها زويل وجامعة الجلالة فرص النجاح بها أعلى.





وفي إطار سعي وزارة التعليم العالي نعرض الجامعات الأهلية التي تتبناها مصر من خلال السنوات القليلة الماضية، وهي جامعات ضخمة من الجيل الرابع، ومعنية بالبحث العلمي والتنمية، وتقدم كل وسائل التعليم الذكي من خلال مناهج التدريس والامتحانات والبرامج المتميزة والتي تواصل الوزارة إنشاءها وافتتاحها في أقرب وقت:





- جامعة الجلالة:





ستضم الجامعة ما يزيد على 14 كلية بالإضافة إلى الاكاديمية العليا للعلوم ومراكز تميز ومراكز أبحاث وحاضنات تكنولوجية، حيث كلياتها تشمل مختلف التخصصات العلمية والنظرية مثل كلية "الهندسة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والطب البشري، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والعلوم الطبية المساعدة، والتمريض، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية".





بالإضافة إلى الكليات النظرية مثل " الإدارة والسياسات العامة، كليات الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام"، حيث تستقبل لجامعة بافتتاحها 12 ألفًا و750 طالبًا فى بثلاثة مراحلها.





وتضم أكاديمية للعلوم تخصصات (القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية وآلياتها، بالإضافة إلى إدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار).





- جامعة العلمين الدولية الجديدة:





وهي جامعة أهلية تقام على مساحة إجمالية قدرها 103 أفدنة، بتكلفة إجمالي لمرحلتها الأولى تبلغ 2.6 مليار جنيه، وتضم 12 كلية، بطاقة استيعابية 25 ألف طالب في تخصصاتها المختلفة.





وتضم الجامعة عددًا من الكليات وهي: "للعلوم الهندسية، وعلوم لقانون الدولي، والطب، وعلوم الصيدلة، وكلية العلوم الصحية، وهندسة الحاسبات والمعلومات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الدراسات العليا، وطب الأسنان، والعلوم الأساسية، والسياحة والفنادق".





وتقدم الجامعة الجديدة، العديد من البرامج الدراسية التي تستجيب للاحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، منها برامج الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)، وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث)، ويتم تنفيذ الجامعة بأحدث النظم التعليمية لتلحق بجامعات الجيل الرابع وتستخدم الجامعة نظام الساعات المعتمدة.





- جامعة الملك سلمان:





تستعد الجامعة لافتتاح ثلاث كليات فيها للدراسة في شهر أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، وهي علوم البحار والصناعات والسياحة والفنادق والألسن والزراعة والطب البيطري.





كما سيتم الانتهاء من باقي الأعمال بالجامعة بمدينتي رأس سدر وطور سيناء على أن يتم افتتاحها أبريل 2020 مع احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.





وجامعة الملك سلمان أحد المشروعات البارزة التي يجري تنفيذها في مدخل مدينة طور سيناء، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تم توقيعه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل من العام 2016.





وهي أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.





وتضم المرحلة الأولى للمشروع 7 كليات في المدن الثلاث، هي 3 كليات في مدينة الطور على مساحة 205 أفدنة، وهي الفرع الرئيس للجامعة، وتضم كليات الهندسة، وعلوم المياه والبحار، والصناعات التكنولوجية، إضافة إلى مبنى الإدارة، و20 مبنى لسكن الطلبة والطالبات، ومبانٍ لسكن الأساتذة، ومكتبة مركزية وقاعة مؤتمرات، ومنشآت رياضية وملاعب ومبانٍ خدمية.





كما تضم المرحلة الأولى كليتين في فرع رأس سدر على مساحة 70 فدانًا، هما كليتا الزراعات الخاصة، والعلوم المالية والإدارية، إضافة إلى 8 مبانٍ لسكن الطلبة والطالبات، وسكن للأساتذة، ومسجد، ومكتبة، وملاعب، ومنشآت رياضية، ومبانٍ مساعدة لكلية الزراعة، ومبنى الإدارة، ومبان خدمية.





أما فرع شرم الشيخ، فيضم كليات (الألسن واللغات، والسياحة والفنادق، وقسم هندسة العمارة) إضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، و6 مبان لسكن الطلاب، ومكتبة مركزية، ومنشآت رياضية، ومسجد، ومبانٍ خدمية كمرحلة أولى.





بينما المرحلة الثانية لمشروع جامعة الملك سلمان، فمن المقرر أن تضم 4 كليات، منها 3 كليات في مدينة الطور، هي الصيدلة، والطب، والتمريض، إضافة إلى مستشفى تعليمي بسعة 200 سرير، هذا إلى جانب كلية علوم المجتمع في مدينة رأس سدر.









-جامعة المنصورة الجديدة:





تضم الجامعة 9 كليات هي " كلية الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة"، حيث تسعى الجامعة إلي أن تكون جامعة زكية، وتقديم برامج تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين مهنيا وإنسانيا قادرين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية وتوفر الإمكانيات المادية والبشرية والمرونة الإدارية اللازمة لتطوير البرامج التعليمية وإنشاء المراكز البحثية وبيوت الخبرة الاستشارية لتحقيق النمو المؤسسي المستدام.





وتسعى جامعة المنصورة الجديدة أن تكون متميزة محليًا وعالميًا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ضوء المعايير الدولية وأن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار القيم المجتمعية من أجل حياة أفضل وقدرات تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بحيث يصبح طلابها قادة المستقبل القادرين على إحداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الإقليمي والدولي وذو قدرة علي التعلم مدى الحياة.





- زويل المرحلة الثانية:





أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤخرًا المرحلة الثانية من المدينة أوشكت على الانتهاء تمامًا حيث تجرى وضع اللمسات الأخيرة للتشطيبات النهائية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تبذل جهودًا حثيثة للانتهاء من جميع المراحل طبقًا للجدول الزمني وبما يليق بمشروع علمي طموح يحظى برعاية الرئيس.





كما اعتمدت لجان المجلس الأعلى للجامعات اعتمدت البرامج الدراسية الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بعد انتهاء المرحلة الأولى وتجهيزاتها.



