قلبى وروحى وعمرى .. مى كساب تنشر صورة مع والدها

نشرت الفنانة مى كساب صورة جديدة لها بصحبة والدها عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت مى كساب على الصورة "قلبى وروحى وعمرى ربنا يخليك لينا ومايحرمناش منك ابدا" ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.



وتنتظر مي كساب إنجاب طفلها الثالث خلال الأسابيع المقبلة، والتي سبق وأوضحت أنه صبي، وستطلق عليه اسم نوح، كما أشارت إلى أنها ستلد بأحد المستشفيات في القاهرة.



وتشارك مى كساب مع مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم.



المسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وهو من إخراج معتز التونى.