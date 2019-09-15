ضبط مخزن لتجميع وتهريب المواد البترولية بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مخزن لتجميع وتهريب المواد البترولية بمنطقة القلج بمركز الخانكة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين فى الواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث إدارة التموين بالقليوبية مفادها قيام كل من "مطراوى ع م" سائق، و"عبد النبى ن ش"، سائق، و"موريس و ق " مدير مبيعات بشركة الأخوة لتجارة الحديد بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وتخزينها بأحد المخازن الخاصة بالمتهم الثالث كائن بناحية حوض صبيح أسفل الطريق الدائري – القلج – دائرة مركز الخانكة وذلك بغرض الاستفادة من فارق الدعم والاتجار بها فى السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر المقرر وتحقيق مكاسب غير مشروعة الأمر الذي يعد استيلاء على المال العام.



وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن المشار إليه تبين عدم تواجد المتهمين وبالتفتيش تم ضبط كمية (13463 لتر سولار - 3537 لتر بنزين 80 - 400 لتر زيت سيارات - 13 برشامة تستخدم لإحكام غلق مواسير التفريغ بالسيارات المعدة لنقل المواد البترولية منسوبة لشركة مصر للبترول - 33 فاتورة فارغة منسوبة لشركات ( 9 مصر للبترول 24 شركة بترومين) - السيارة رقم ج م ب 268 ربع نقل فنطاس ماركة ايسوزو ملك المتهم الأول تستخدم في نقل وتهريب المواد البترولية المدعمة) تم التحفظ على الكميات المضبوطة بإحدي محطات الوقود الرسمية تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

