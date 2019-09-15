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معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:30 م
شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد
مصطفى الرماح
  • الداخلية تواصل تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد"
  • توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
  • المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر أكتوبر 2019

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالعديد من المنافذ التجارية ومنافذ أمان بجميع أنحاء الجمهورية.

واتخذت وزارة الداخلية جميع الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير جميع المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

كما حرصت وزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" على المشاركة فى مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى جميع  محافظات الجمهورية، والعمل على توفير جميع المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ولاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور
معارض وسيارات متنقلة.. الداخلية توفر الزى والمستلزمات المدرسية بمعارض كلنا واحد.. والمبادرة مستمرة حتى نهاية أكتوبر.. صور

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