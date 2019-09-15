بنك المعرفة المصري .. كل ما تريد معرفته عن شروط وأحكام استخدامه

أعلن الموقع الرسمي لبنك المعرفة على الإنترنت، الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موقع بنك المعرفة المصري، الذي يعتبر أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم نظرًا لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة.



ويعتبر بنك المعرفة أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومي، وتتمثل هذه الشروط والأحكام فيما يلي:



يمكنك أن تستخدم محتوى الموقع لأغراضك الشخصية غير التجارية، أو للحصول على معلومات بخصوص المنتجات والخدمات التي يستضيفها بنك المعرفة، ولا يسمح بالنسخ أو التعديل أو إعداد الأعمال المشتقة أو محاولة استكشاف أي كود للمصدر، ولا يسمح بالتصرف بالبيع أو التنازل أو الترخيص من الباطن أو التوزيع أو الاستغلال التجاري لمحتوى الموقع، ولا يسمح أيضا بإستخدام الموقع بأي شكل يؤدي إلى إضرار أو إعاقة محتوى الموقع.



ومن الشروط وأحكام استخدام بنك المعرفة أيضًا: أنه لا يسمح بمحاولة الدخول إلى الموقع بدون تصريح من خارج مصر، فأي استخدام بدون تصريح لأي محتوى بالموقع، يمثل مخالفة لحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والقوانين الأخرى.



ويمتلك بنك المعرفة، جميع حقوق النشر في المحتوى ويحتفظ بجميع حقوق النشر، وبالتالي لا يجوز أن يخضع المحتوى لأي عمليات للنسخ والاستنساخ وإعادة الإنتاج والتعديل والنشر والتحويل والإرسال والعرض والأداء والتوزيع بأي شكل من الأشكال.



وأعلن موقع بنك المعرفة أنه هو ومن يتبعه من مزودي الخدمات ومانحي التراخيص والموردين لا يقدم أي تعهدات بخصوص الصلاحية وإمكانية الاعتماد على الفعالية والتوافر والالتزام بالوقت المناسب والضمان أو الدقة للموقع أو المحتوى لأي غرض معين.