محافظ أسوان يوجه بإعداد تقرير عن أدخنة مصنع كيما القديم.. فيديو وصور

قام محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم بجولة مفاجئة لأقسام الحامض بمصنع كيما القديم وذلك بعد رصده لتصاعد الأدخنة والانبعاثات الضارة من مداخن القسم، حيث استدعى رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عيد الحوت، وشدد على أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين فى المناطق السكنية المجاورة للمصنع تمهيدًا لرفعه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة.



كما قام المحافظ بجولة ميدانية مفاجئة شملت تفقد بعض الشوارع الداخلية وهى نيابة المرور وعمارات بنك الإسكان بإمتداد العقاد وأيضًا طريق السادات والمسلة الناقصة وشرق البندر والشلال وكيما، بالإضافة إلى منطقتى المحمودية والصداقة الجديدة والجزيرة وميدان المدخل الشمالى حيث استدعى المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بعد اكتشافه خلال الجولة لتراكمات القمامة وسط عمارات نيابة المرور وبنك الإسكان فأعطى توجيهاته بسرعة رفع هذه التراكمات مع زيادة عدد الصناديق والحاويات لاستيعاب أى كميات إضافية من المخلفات بهذه المنطقة، بجانب التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير أغطية للبالوعات والعمل على شفط طفح مياه الصرف، علاوة على أهمية توعية المواطنين بالتحلى بروح المسئولية ومساندة الجهود الحكومية بالالتزام بعدم إلقاء أى قمامة خارج الصناديق.



وكلف محافظ أسوان مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة ردم نواتج الحفر بعد انتهاء أعمال الصيانة لإحدى الكسورات بطريق كيما حيث تم على الفور الدفع بطاقم الصيانة لردمها وتسوية الطريق، وكذا بمطلع الصداقة الجديد لحماية الأرواح والسيارات من أى أضرار، مع إعاقتها للحركة المرورية على الطريق، وأيضًا التنسيق مع مديرية الطرق لربع كفاءة الطريق وإعادة الشئ لأصله.



وعقب ذلك وجه اللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة المرور الميدانى على المناطق والشوارع الداخلية لمتابعة منظومة النظافة ومنها مناطق المحمودية والصداقة الجديدة وشرق المدينة بعد أن لاحظ المحافظ وجود بعض تراكمات القمامة وسط العمارات والمبانى السكنية، بجانب التنسيق مع الإدارة العامة للرى لمتابعة إنهاء مشروع تأهيل وتطهير مصرف السيل من خلال إنشاء أسوار على جانبى المصرف بارتفاع 3 أمتار للحد من إلقاء الأهالى للمخلفات والقمامة فى مجرى المصرف وذلك بطول 600 متر وبتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه حيث تم الانتهاء بنسبة 80 % فى المسافة الواقعة من مطلع الصداقة الجديد وحتى عزبة النهضة للتخلص نهائيًا من التلوث البيئى.

