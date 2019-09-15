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مرأة

شعب الهريسة.. هند صبري تحتفى بالانتخابات الرئاسية بجوار علم تونس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
قسم المرأه
شاركت هند صبري صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة.

وأطلت هند صبري بـ تيشرت أبيض وبنطلون واسع أسود فى أبيض فى نبيتي، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وخاتم معلقة على الصورة قائلة "شعب الهريسة" ومن خلفها علم تونس.

ومن الناحية الجمالية لم تضع هند صبري الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي الذى يبرز جمال إطلالتها، وكان شعرها منسدلاً على كتفيها، إليكم الصور التي تبرز إطلالتها..

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