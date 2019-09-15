ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:15 م
الأهلى والزمالك فى
الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر
يسري غازي - عمرو الحلوانى
استقر مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم برئاسة جمال الغندور على استبعاد أى حكم مرشح لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى يحمل الجنسية "الصربية والسويسرية". 

وجاء قرار اتحاد الكرة ولجنة الحكام باستبعاد الحكام حاملى الجنسية الصربية والسويسرية، بسبب مدربى الأهلى والزمالك الذين يحملان الجنسية السويسرية والصربية لتجنب أى حديث قد يعكر من صفو مباراة القمة التى ينتظرها الملايين من محبى كرة القدم المصرية.

ورفعت لجنة الحكام حالة الطوارئ القصوى استعدادا لحسم حكم مباراة الأهلى والزمالك والذى يتم السعى إلى جلب حكم أوروبى دولى صاحب خبرات جيدة وأدار العديد من المباريات المهمة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم حكم مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى مساء الجمعة المقبل بملعب برج العرب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إقامة مباراة سوبر الأهلى والزمالك على استاد القاهرة

موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

اتحاد الكرة يستقر على ملعب مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك

أخبار الرياضة.. مرتضي منصور يضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل مباراة السوبر .. إقالة جديدة فى الجبلاية

ترشيحاتنا

لو بتضايقك.. أفضل طريقة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

ابراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن تأخر إعلان تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب

جامايكا يضرب أفريقيا مجدداً.. السحر يثير الجدل في مباراة شبيبة القبائل وحوريا.. فيديو

أشياء قد تصيبك بالقولون العصبي.. تعرف عليها.. فيديو

تعليق صادم من الجمهور علي صورة البوستر الدعائي لـ فيلم الفلوس

تعليق مثير من شوبير على فوز الأهلي أمام كانو سبورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور