قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر

استقر مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم برئاسة جمال الغندور على استبعاد أى حكم مرشح لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى يحمل الجنسية "الصربية والسويسرية".



وجاء قرار اتحاد الكرة ولجنة الحكام باستبعاد الحكام حاملى الجنسية الصربية والسويسرية، بسبب مدربى الأهلى والزمالك الذين يحملان الجنسية السويسرية والصربية لتجنب أى حديث قد يعكر من صفو مباراة القمة التى ينتظرها الملايين من محبى كرة القدم المصرية.



ورفعت لجنة الحكام حالة الطوارئ القصوى استعدادا لحسم حكم مباراة الأهلى والزمالك والذى يتم السعى إلى جلب حكم أوروبى دولى صاحب خبرات جيدة وأدار العديد من المباريات المهمة.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم حكم مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى مساء الجمعة المقبل بملعب برج العرب.