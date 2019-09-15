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بين الناس

استغاثة من انتشار الكلاب الضالة في سرايا القبة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:01 م
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
كريم ناصر
استغاث مواطنون بمنطقة سرايا القبة بالقاهرة من انتشار الكلاب الضالة.

وبعث "عمر عبد الرحيم " أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سرايا القبة بالقاهرة.

وأوضح أن منطقة سرايا القبة التابعة لحى الزيتون تحديدا شارع طومان باى وقصر الطاهرة تعانى من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة ليلا ما يثير الفزع فى قلوب المارة ويؤذى الأطفال.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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