طلب إحاطة بالنواب.. برلماني يطالب بتقليل نسبة الاغتراب لأبناء محافظة مطروح





وطالب بإعادة النظر فى اشتراطات التحويل من وإلى الجامعات خاصة أبناء المحافظات الحدودية، بهدف تحقيق الاستقرار وترشيد النفقات، ولزيادة أعداد الطلاب بالجامعة بالمحافظة.

تقدم النائب سليمان العميرى، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، بشأن تقليل نسبة الاغتراب لأبناء محافظة مطروح فى مختلف الكليات التى يوجد لها نظير بالجامعة الكائنة بالمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح فى بيان صحفى له، أن تقليل نسلة الاغتراب إلى جانب أنه يخفف معاناة الطلاب وأولياء الأمور، يهدف لتحقيق الاستقرار النفسى للطلاب ومساعدتهم على تحصيل درجات علمية، وتحقيق استقرار الأسرة، وترشيد النفقات.وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إلى أن جامعة مطروح من الجامعات التي يوجد بها أعداد قليلة ولهذا لابد من تشجيع الطلاب على الإقبال عليها على أن يتم البدء بأبناء المحافظة، لترغيب الطلاب وبالتالي تصبح الجامعة من الجامعات التي تحمل تصنيف وترتيب من خلال هذه الخطوة.