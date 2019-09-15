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فن

أحمد سعد .. فى قائمة التريند بأغنيته الجديدة يا مدلع

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:32 م
أحمد سعد
أحمد سعد
شروق ابراهيم
يواصل الفنان أحمد سعد من تحقيق النجاح بأغنيته الجديدة "يا مدلع" التى طرحتها شركة "مزيكا" منذ أربعة أيام على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، كما تحتل مرتبة متقدمة فى قائمة التريند.

"يامدلع" من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.. والكليب تم تصويره فى النمسا فى مدينة سالزبورج.

أغنية "يا مدلع" هى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد الذى سوف تطرحه شركة "مزيكا" خلال الفترة القادمة.

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