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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فرقة عبد الحليم نويرة تحيي حفلا غنائيا بالأوبرا في 24 مايو

فرقة عبد الحليم نويرة
فرقة عبد الحليم نويرة

تحيى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً غنائيًا يوم 24 شهر مايو الحالى، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا ويحضر عدد كبير من الجمهور.

ويتضمن البرنامج، الذي يأتي استمرارا لخطة الثقافة المصرية الهادفة لتخليد رموز وأعلام الموسيقى والغناء، باقة من مؤلفات النهر الخالد التى شكلت جزء من وجدان المجتمع المصرى والعربى بالإضافة الى مختارات من الاعمال الغنائية التى قدمت في الأفلام.

 

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.

أحمد عبد الكريم الفنانة جيهان مرسي القومية العربية للموسيقي المسرح الكبير بدار الأوبرا عازف التشيللو فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية فرقة عبد الحليم نويرة

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