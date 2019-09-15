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أخبار العالم

بعد هجوم أرامكو.. طائرة مجهولة تخترق حدود العراق

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:55 م
صدى البلد
حسام رضوان
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن قوات الحشد الشعبي في العراق الموالية لإيران أسقطت طائرة مسيرة مجهولة في منطقة صلاح الدين.

ويأتي ذلك عقب توجيه أصابع الاتهام إلى الحركة في إطلاق الصواريخ التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.

كما تجدر الإشارة إلى استهداف إسرائيل مواقع تابعة للحشد الشعبي عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، في إطار محاربة المشروع الصاروخي الإيراني في لبنان والعراق.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قال إن تحقيقات تجرى بشأن احتمالية إطلاق صواريخ كروز من جهة العراق أو إيران.

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