بالأصفر.. لطيفة تشارك بالانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة.. صور

أدلت الفنانة لطيفة صوتها بالانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة اليوم بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.



وشاركت الفنانة لطيفة جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور لها من أمام وداخل لجنتها الانتخابية أثناء الإدلاء بصوتها لاختيار الرئيس التونسي القادم.



وعلقت لطيفة علي الصورة قائلة: "اثناء مشاركتي في انتخابات بلادي عاشت تونس".



وحلت لطيفة يإطلالة جذابة بإرتدائها جاكت اصفر مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.



وينتخب التونسيون الأحد خليفة لرئيسهم الراحل الباجي قايد السبسي، في اقتراع رئاسي مبكر دعي إليه أكثر من سبعة ملايين ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب التصويت ومراكز الفرز، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة ت غ) على أن تغلق في الخامسة مساء بتوقيت جرينيتش في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد.