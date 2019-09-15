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فن

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدى

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:47 م
منيرة حمدى
منيرة حمدى
أحمد إبراهيم
أعلنت مواقع تونسية وفاة الفنانة منيرة حمدي.

وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وبدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.

وحصلت حمدي على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005.

وتم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.

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