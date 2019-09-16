العمل متواصل ليل نهار.. 50 صورة لسواعد مصرية تصنع قصة نجاح في سور مجري العيون

شهدت منطقة آثار سور مجري العيون الايام الماضية أعمال كثيرة، واصل فيها العاملون بالآثار الليل بالنهار،وذلك لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المنطقة وإزالة العشوائيات والتعديات منها،بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية الأخرى،وهو ما تظهره 50 صورة حصلنا عليها للأعمال الجارية هناك.



وكشف عاطف الدباح، مدير مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمشرف على أعمال تطوير السور، أن وزارة الآثار تواصل علي قدم وساق أعمال ترميم سور مجرى العيون،وذلك للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المقرر،في اطار مشروع الوزارة لترميم السور والمنطقة المحيطة به.



وقال الدباح لـ"صدى البلد" أنه رغم حرارة الجو، إلا أن العاملين بالآثار بذلوا مجهودا كبيرا لتنفيذ العمل في موعده المحدد، مشيرًا إلى أنه تم وضع السياج الخشبي العلوي حول السواقي بمنطقة فم الخليج، ووضع الابواب الحامية للعقود في الجزء السفلي من السور، والبراطيم الخشبية بالجزء العلوي.



وأضاف أن أعمال الترميم تشمل مبنى مأخذ المياه الموجود بمنطقة فم الخليج المطلة على نهر النيل، وصيانة نماذج السواقي المقامة أعلى المبنى، وقد تم تخصص هذا المبنى قديما لرفع المياه من بئر المأخد المتصل بنهر النيل إلى حوض التجميع بقناة المياه عبر قناطر سور مجرى العيون،والممتدة من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، لترفع المياه إلى خزانات التجمع داخل القلعة عن طريق دواليب نقل المياه.



وقال الدباح إن السور الخشبي المحيط بالسواقي تمت سرقته في أحداث ثورة يناير وقد تم استكماله،كما تمت إزالة الإشغالات الكثيرة في المنطقة الخلفية لسور مجري العيون،وقد قامت محافظة القاهرة برفع كميات كبيرة من المخلفات من المنطقة المحيطة بالسور.



وكشف أن حجم التعديات كان كبير جدا علي السور والمنطقة المحيطة به،سواء من الأهالي والمدابغ،وكانت وزارة الآثار حريصة علي حماية الحرم الخاص بالأثر حتي لا تتفاقم التعديات عليه،ولعبت منطقة مصر القديمة والفسطاط دورا كبيرا في حرصها علي حماية حرم الآثر، وهناك دراسات فنية جاري عملها لإعادة تشغيل السواقي في خلال فترة وجيزة.



من جانبه أكد أحمد السيد، مدير عام آثار سور مجري العيون، التنسيق التام بين منطقة مصر القديمة والفسطاط ومحافظة القاهرة و رئاسة حي السيدة زينب،مشيرا إلي أنه نتيجة هذا التنسيق تمت أعمال رفع المخلفات من محيط منطقة سور مجري العيون.



وتابع: وهذه الأعمال مستمرة أيضًا الفترة المقبلة لتنظيف المنطقة تماما،وبالتوزاي مع ذلك تتم يوميًا أعمال رفع المخلفات من شارع مجري العيون وبخاصة بجوار السور ومبني السواقي،وذلك للحفاظ علي المظهر الحضاري للأثر، وهذا ضمن الرؤي المستقبلية لسور مجري العيون والمدي الزمني لأعمال التطوير المقترحة.



وكشف أنه أيضًا في إطار الجهود المبذولة لتطوير سور مجري العيون،قامت كتيبة من فنيين الحرف الأثرية بالاستمرار في إعادة السواقي أعلي سور مجري العيون الي رونقها،وذلك في إطار خطة موضوعة بعناية لإعادة سور مجري العيون الي سابق عهده.



وتاريخيا فإن سور مجرى العيون أنشأه السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقام بتجديده السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدًا كاملًا سنة 712 هـ - 1312 م، وأقام لها السلطان الغوري خلال حكمه مأخذًا للمياه به 6 سواق بالقرب من مسجد السيدة عائشة.